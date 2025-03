Iritira te: Jelena smatra da Gastoz nema više iste emocije prema Anđeli, ima za cilj samo da joj nametne svoje slobodne principe! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku su 'Nominacije', a sledeća učesnica koja je dobila reč bila je Jordanka Denčić.

- Počeću od Gastoza. Super si lik, podržavam tvoju vezu sa Anđelom. Čak sam i nju više zavolela pored tebe - rekla je Jordanka.

- Što se tiče Sofije, dobra je devojka. Nisam imala lepo mišljenje o njoj, zbog Terze. Vidim da i dalje ima emocije prema Terzi, ne treba joj to. Ostavljam Gastoza - rekla je Jordanka.

Sledeća koja je dobila priliku da komentariše bila je Jelena Ilić.

- Nakon loših reči Gastoz veoma lako dolazi do primirja. Mislim na Terzu i ostale, sebi tako olakšava kretanje kroz rijaliti. Mislim da Anđeli samo pravi loše, ona nema takve principe. Gastoz uporno nameće da je jedno biti lojalan, ali da uz tu njegovu lojalnost ide i to da on ima široka shvatanja. Traži od partnerke da to razume, iz toga potiču njihove rasprave - rekla je Jelena.

- Iritira te što je Anđela neko ko mnogo priča, želi stvari da iznese na čistac, a ti nisi takav - rekla je Jelena.

- Imamo vremena na pretek da rešimo stvari. Strpljenje je zlato - rekla je Jelena.

- Ti ga nemaš... Kada se vratimo na početak, kuvao si čaj, sada je sigurno ne gledaš tako. Ne smatram da si ti sujetna osoba, niti da ne možeš da podneseš kritiku. Ne razumem one stvari posle žurke... Pokušava da Anđeli nametne princip, to nije moguće ovde, možda u njihova četiri zida. Generalno ima talente, zabavan je, velikodušan - rekla je Jelena.

- Što se tiče Sofije, komentarisala sam je veoma burno, nije mi uzvratla. Nakon toga je pokazala u situaciji sa Milicom, najmanje šta si mogla da uradiš je da prećutiš. Nije ti trebalo to sa Terzom. Prema meni si korektna, ostavljam tebe, šaljem Gastoza.

Autor: K.K.