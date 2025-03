Sevaju varnice: Dragana i Matora sve bliže jedna drugoj, na korak su do poljupca (VIDEO)

Uzavrele strasti!

Jovana Tomić Matora, ovonedeljni vođa, svoju za sada drugaricu Draganu Stojančević odabrala je za omiljenu ličnost, te su tako njih dve slobodno vreme od kraja emisije provodile u hotelu.

Naime, njih dve su sve vreme ćaskale o neobaveznim temama, te je Matora u jednom momentu zagrlila Draganu, uhvatila je za ruku, a potom joj i prišla. Sve je ličilo na to da su na korak do poljupca, a da li će zaista do toga doći, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić