TENZIJA RAPIDNO RASTE! Terza šokirao sve, ispred Bebica otkrio da oseća HEMIJU između njega i Teodore (VIDEO)

Haos!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica naredni su u radio emisiji "Amnezija" progovorili o svom odnosu i svađi.

- Iako je on priznao emocije prema meni, ja to ne vidim tako. Možda mu se sviđam, sviđa mu se još 19 riba pored mene, tako da ono...Ma moram ovako da pričam da mi se Slađa ne naljuti (smeh). Šalim se, ne gledam ga na taj način i ne zanima me u tom smislu...Nakon toga se desilo šta se desilo sa Nenadom, pa sam iskoristila priliku da se opet družimo - rekla je Teodora.

- Da li misliš da bi neko normalan prešao preko toga?! Čovek ti je dao petu šansu, a ti opet sinoć - pitao je Munjez.

- Da je to tako, ja bih rekla da ga gledam na taj način, ali ne osećam to na taj način - rekla je Teodora.

- Šta da kažem ja na ovo?! Apsolutno ništa. Dala je materijala kojekakvim kur*etinama da pričaju šta hoće, sama sebi pravi sve, sama od nas pravi sve - rekao je Bebica.

- Jeste ona meni rekla da je smara, ja mislim da između nas nešto postoji. Nemoguće je da ta energija i to što posedujemo, to je nešto više od prijateljstva - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić