Misli joj ne daju mira! Mrvica odvukla Terzu sa strane u nadi da će definisati odnos posle vrele akcije, pa popila KORPU (VIDEO)

Šok za šokom!

Jelena Nedeljković Mrvica odvojila se i osamila sa Borom Terzićem Terzom, te su tom prilikom pokušali da definišu svoj odnos.

- Prvo sam izašao da pričam, nemoj ti meni da postavljaš uslove - rekao je Terza.

- To nije uslov, to je opcija...Neću da dozvoljavam da me ovi degenerici zbog tebe gledaju kao krpu. Šta ti sada radiš - rekla je Mrvica.

- Zezam se, ja ovde neću vezu - rekao je Terza.

- Meni s tobom treba odnos lagan, da mogu da se ljubim i grlim kada poželim ili da nemamo nikakav odnos - rekla je Mrvica.

- Ja svakako neću da budem ovde ni sa jednom osobom - rekao je Terza.

- To je kraj, nemoj da se smeješ, nerviraš me, lepo pričam s tobom. Ja te sada pitam da znam kako da se postavim, neću ja sada da ustanem... - rekla je Mrvica.

- Šta se desilo, desilo se, bilo lepo, grlili se i ljubili - rekao je Terza.

- Neću da me neko pravi budalom...Budem li čula da me komentarišeš ili neko od tvojih raspandrkača, haos ću da napravim - rekla je Mrvica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić