Bila je krvava i smejala se... Matora i Stefani obelodanile nove detalje jezivih svađa, Stefan Karić ne dolazi sebi od šoka! (VIDEO)

Neočekivan potez Karića!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Matora druže, kažeš da ne kanališ Stefani, a kažeš Ermini da objavljuje sve vaše privatno? - glasilo je pitanje.

- Hoću da se branim, imam potrebu. Sve nek Ermina objavi i nek demantuje - rekla je Matora.

- Naravno da me kanali samim tim što je ostavila telefon kod Osmana, ušla je ovde spremna. Ja sam krenula da pričam o našem odnosu, ona je tražila da se stvari objavljuju. To što ona kaže: ''Ja neću ništa da pričam'', a napolju se objavljuje, to je ista težina. Ja sam jako ispala glupa što se nisam spremila za sve ovo, ali ako mama može da se snađe, onda nek se snađe - rekla je Stefani.

- Mnoge stvari su one iznele ovde koje su radile ilegalno i sve to - rekao je Bebica.

- Da Stefani nije pričala te stvari, ja nikad ne bih pričala o tome. Mnogo mi je krivo što su moji prijatelji obožavali Stefani, a ona im ovako vraća. Znam i ja njene tajne i životne situacije, pa je l' ja sad trebam da ih iznosim kao što ona govori. Ima snimak napolju kako sam ja krvava, a ona se smeje isto krvava i kaže mi da pošaljem njenoj mami - rekla je Matora.

- Milane, nemoj da osuđujemo ove ljude, ajde da im pomognemo. Ovo je za psihijatriju - rekao je Stefan.

- Ja ne pričam sa svojim prijateljima, ne pričam ništa. Samo se branim od njenih napada - rekla je Matora.

- Mediji napolju čačkaju ko je u bekstvu i šta se to dešava - rekao je Milan.

- Kada je ona meni rekla nešto, ja sam Dragani rekla: ''Nemoj da ja pričam o bekstvu'' - rekla je Matora.

- Je l' može ona neko sr*nje da prizna da je ona kriva - rekla je Stefani.

- Meni nije jasno da ona toliko napada i krivi Aneli, a dobra je sa Đedovićem kog je htela da tuži - rekla je Matora.

- Aneli je mene pljuvala i govorila da treba da mi se oduzme dete, pa na šta to liči? Dr*ljo jedna i ku*vetino - rekla je Stefani.

- Munja je tražio proveru DNK, on je mislio da je Zolino dete. On je rekao ovde da neće da mu se cepa majica i da se ovde ne oseća kao otac. Ja sam čula njihovu svađu u Odabranima kad je Stefani rekla za njegovu majku da je rospija koja se nije brinula za dete, pa neka to objasni i zašto se nije javila. Munja, nebitan si sviđa mi se Terza - govorila je Slađa.

Autor: N.P.