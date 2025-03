Gastoz sateran u ćošak: Matora saznala kako ju je blatio kod Đedovića, morao sve da prizna! (VIDEO)

Više ne može da vrda!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zašto ste se Matora i ti pravili da se drugovi? Nju smo čuli napolju, a tebe u rehabu - glasilo je pitanje.

- Ovo je Matoroj 11. godina u rijalitiju, mi smo to gajili kako smo mogli i imali smo poštovanje. Nju i mene niko ne može da uhvati u spoljnom svetu, imali smo neke situacija koje smo prošli zbog kojih smo kao drugari. Danas smo na debati pričali na tu temu, kad smo se videli razišli smo se i ona je jedno vreme bila nepodnošljiva. Od Matore nije moglo da se dođe do reči, pričala je o rijalitiju i svaki put kad je negde pitao sam se da li da idem ili ne. Ja njoj uvek pošaljem poruku kad izađe iz rijalitija. družimo se koliko možemo, imamo poštovanje i to je - govorio je Gastoz.

- Priča je bila ovo što Gastoz navodi i možda neki drugi razlog za neviđanje. Ovo je bila jasna priča i nije se pričalo samo o tome. Oni su se tad razišli kao drugari... Priča je bila da je on saznao na više strana u gradu o njemu - rekao je Marko.

- Ona je tako izlazila iz rijalitija i solila po gradu o meni, kao da zna ceo moj život. Ja sam možda tu bio iznerviran jer je ona rekla Stefani kako ja nemam dinara i da je ona plaćala jer je htela da glumi šmekera - nastavio je Gastoz.

- Rekao je da je pre dve godine pričala istu priču - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić