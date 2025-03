Ena Čolić totalno skrhana: Peja uspeo da je uništi, pa joj za sam kraj ponovo priredio hladan tuš! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Enu Čolić.

- Ena da li si svesna da trčiš za osobom koja nikad ne priznaje svoje greške? - glasilo je pitanje.

- Sve više postajem svesna da me nikada nije voleo. Bilo je momenata kada sam ja mislila da je njemu baš stalo, ali to nije tako. Bilo je reči: ''Volim te'', ali ja to ''volim te'' nikada nisam videla. Njegove greške su omalovažavanje mene i blaćenje, pažnja koju nemam. Gastoz svaki dan svojoj devojci sprema obroke, čajeve i kafe. Čovek koji voli ne može tako da se ponaša. Najbolje je da budemo odvojeni - rekla je Ena.

- Svako ima prava da radi šta želi, ja nju nikad nisam udario, nisam ništa. Ona je jedna nasilnica, a kafu sam joj spremao - rekao je Peja.

- Ja sam nasilnica?! Ovako se ponaša jedna kukavica, imam masnice po rukama. On je polomio ruku jer mu je devojčica rekla da hoće da abortira njegovo dete. Namerno me provocira i govori mi : ''Dete neće imati šta da ti jede'' - rekla je Ena.

- Devojčice, gledaj da budeš normalna. Ja sam veliki vernik, ti si rekla: ''Volela bih da budem kučka, bolje nego jadnica'' i treba - rekao je Peja.

- Videćemo te ovde još tri meseca, da li ćeš pokušati da dokažeš da ti nije najtanji. Ti si došao da budeš po*no glumac - rekla je Ena.

- Meni je ono noćas bilo katastrofa iskreno. Ona njemu dođe kao dadilja, samo što mu još pelene ne promeni - rekao je Uroš.

- Shvatam da je bezobrazna, ima svoj put i neka gura kako želi, ali ja ne vidim sebe na tom putu - rekao je Peja.

Autor: N.P.