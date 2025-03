Prija mi, družimo se: Ivanija priznala svoja osećanja prema Lepom Mići, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Ivaniju Bajić.

- Ivanija da li si zaljubljena u Lepog Miću? - glasilo je pitanje.

- Bože me oprosti, ne mogu da mi nađu manu, pa se hvataju za to. Mića i ja se najbolje slažemo, on mi najviše odgovara od svih - rekla je Ivanija.

- Ništa novo, prošle godine je u mene bio zaljubljen Uroš Stanić. Svake godine mi samo pronalaze devojke - rekao je Mića.

- Mi se samo družimo, prija mi - rekla je Ivanija.

- Poštovanje Jelena, misliš li da je tačno sve ono što ti je preneto o Urošu?! Iskreno mi je žao što ne možeš da čuješ šta je on pričao napolju, veruj samo svojim ušima i svojom glavom - glasilo je pitanje.

- Ja sam sanjala da se dopisuje napolju sa drugim devojkama, ali sam se toliko tog dana osećala loše da sam tu podelila ovde sa dvoje troje ljudi. Ja bih volela da znam šta je izjavio za mene, a ne bih volela da je nešto negativno. Mnogo mi nedostaje i brojim svaki utorak od kad je otišao - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.