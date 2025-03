Njen glas je presudio: Nakon maratonskog haosa odabrani odlučili ko je nominovan! (VIDEO)

Odluka je pala!

U toku su "Nominacije" u kući Odabranih, koje su prekinute zbog maratonske svađe Sanje Grujić, Marka Stefanovića i Anđele Đuričić.

- Pokažite da ste prava ljubav kao što smo mi, nema potrebe za mržnjom - rekao je Marko.

- Ti mene ne zanimaš - dodala je Anđela.

- Meni nema šta da se zameri ovde. Ja sedim sa mojom devojkom, smeškam se, ljubim se. Gastoz nije loš dečko, on je objektivan, a ti si mu napunila glavu da treba da te štiti - govorio je Marko.

- Ja ne mogu da opravdam sve što priča ona, ja razumem sukobe - rekao je Gastoz.

- Nisam doživeo ovo da neko ne može da podnese jednu rečenicu, a da ne odgovori. Nominovaću Jelenu Ilić, naš konflikt je ovde i počeo. Ona ne vadi moje detinjstvo iz usta, priča da će vezu da mi raskrinka. Ona je bila sa Zecom, Sonijem i posle pokušala da se umiri sa Ivanom, pa posle kad je otišao uhodnila njega i Aleksandru tri dana, išla kao avet po imanju... lažov, folirant i to je osoba kojoj želim ovde da vidim leđa - govorio je Marko.

- Što se tiče sukoba između Sanje i Anđele ne želim da se mešam jer mi momak trenutno nije najbolje. Ja poštujem njega i ne želim da on trpi. Moram da kažem kad sam proglašena da idem u Odabrane da sam odmah znala koga ću da nominujem, ali smo saznali za smrtni slušaj u porodici Vasić i Korda sad nije tu. Odlučila sam se za osobu koja me je sinoć provocirala. Gastoz i ja se slažemo, Uroš je neko zbog koga se svaki dan svađam sa partnerom. On je nesrećan i zavidan, smetaju mu ljubavni odnosu. Druži se sa Anđelom samo da bi joj se mešao u vezu, vidimo sad i primer sa Enom i Pejom - pričala je Mima.

Nominovani su Uroš Stanić i Jelena Ilić.

Autor: A. Nikolić