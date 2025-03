Bila je spremna da joj pređe preko svega: Matora priznala zbog čega je htela da oprosti Stefani vređanje pokojne majke i žestoke tuče (VIDEO)

Da li je drži u šaci?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Jovana Tomić Matora besno zbog stvari koje Stefani Grujić iznosi o njoj.

- Ne razumem zašto ovo ne iznosi za stolom? Ona ide sa strane gde ja ne mogu da odogvorim, a da čuju ljudi. Što se tiče ovoga za Gastoza i za kolica da je preuveličavam ja mogu sve da ponovim i dođem do kraja. Jovana je juče rekla da nije istina da me krivi za sve, a ovde vidimo da me krivi za sve. Nema potrebe da brine za moje dete i što sam ušla, neka brine o svom ocu. Karić mnogo toga nije rekao ovakvim rečima i nije rekao ovde. Deluje da si za stolom blagom, a napolju me oštrije pljuješ - govorila je Stefani.

- Tvoju majku nikad nisam uvredio, samo sam izneo kako je trebala da postupi. Nemam potrebu da budem bezobrazniji, ja pratim situaciju i vaše reči. Moj zaključak je da ovo sve radi zbog Dragane, takve reči može samo povređena osoba da iznosi. Mislim da nije bilo Dragane da bi njih dve bile u dobrim odnosima i vezi. Verujem za neke stvari Stefani, za neke Matoroj. Ako komentarišemo odnos ne volim da namećemo Matoroj postupke prema prijateljima, nego da slušamo samo o odnosu i problemima - kometnarisao je Karić.

- Jovana nije naređivala i odlučivala o životu mog deteta, ona je našla tu kombinaciju za Bosnu - dodala je Stefani.

- Počela sam da kalkulišem jer se zna kakav fitilj ja imam. Živele smo zajedno poveravala se ona meni i ja njoj, bile smo upućene u živote i porodice. Ti meni pretiš, ti hoćeš da ja pričam. Ja nikog ne držim u šaci. Neka priča iz mog života šta god hoće, ja neću da iznosim o njoj. Ne radi ovo zbog Dragane, verovatno bismo se ovde spojile i kad tad bi došlo do ovoga. Ja znam da bih se pokajala iste sekunde kad bih iznela neke stvari, jer znam da je njena majka kod kuće sa decom. Mi se samo kanalimo ovde i trudim da se me ne iskompleksira - rekla je Matora.

- Ti okrećeš ljude protiv mene - dodala je Stefani.

- Napolju se gledaoci pitaju kako posle onakvog prebijanja si poželala da takva osoba koja ti je uvredila mrtvu majku bude na sahrani i još gore poželela ponovo da budeš sa takvom osobom? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam rekla da sam se dopisivala sa njom, da mi je falila, bilo mi je loše... Često smo se svađale jer nisam mogla da pređem preko toga. Dogovorile smo se da popričamo o svađi, uzme stvari i raziđemo se. Falila mi je, navikla sam se i srušio mi se ceo svet u tom danu. Svesna sam bila da ne mogu da pređem preko toga, a volela bih da sam mogla. Videla sam da je ljubav počela da bledi i da je to u nekom trenutku već bilo sažaljenje. Volela sam je, volela bih da vratimo vreme i da se to nije desilo. Shvatila sam da emocije nisu jako kad mogu da se zaljubim u drugu devojku. Ja nisam prešla preko toga, ali sam želela i zato sam joj rekla da ljubav u meni postoji - govorila je Matora.

- Poznavajući mene ja bih celu kuću prevrnula i bila sa njom, ne bi bilo Dragane, ni nikoga - dodala je Stefani.

- Ja sam sigurna da mi je veza sa Stefani bila drugačija od svih veza. Kad bih morala da biram i sve veze sa se skupe sa njom je ostala najupečatljivija. Ona ističe ružne trenutke, ali više je bilo lepih, što se mene lično tiče. Što se tiče Dragane nije mogla da je zameni, samo mi se neki osećaj pojavio. Nije probudila nešto što Stefani nije, samo sam videla da ljubav nije jaka jer može meni neko da se svidi - nastavila je Tomićeva.

