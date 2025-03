Za njega je Branka: Sofija otkrila kako gleda na Terzine brodolome, pa mu odabrala novu devojku (VIDEO)

Hit!

Darko Tanasijević je podigao Sofiju Janićijević koja je govorila o ljubavnim brodolomima Bore Terzića Terze.

- Sofija ako te već Kačavenda uči neke stvari, treba da te nauči i bontonom. Sada mi reci koliko ti je Terza pao u očima - upitao je Darko.

- NIje lepo da o bivšim momcima kažem nešto loše, ali mi nije jasno što on radi neke stvari, mene je blam jer je on za govorio da su neke devojke blam, a sada on to radi. On je rekao da mene treba da bude sramota što sam ja ušla u vezu sa njim, kao da ga je neko terao na to. On je svojik rečima pokazao ko je i šta je, ja se isto ponašam od starta, a on se menja. Nakon mene su se pojavile mnoge žene,ali nijedna mu nije bitna - rekla je Sofija.

- On bi želeo da ja ovde lomim i ludim, ali on ne može mene da napravi ljubomornom, jer on da može zveeo bi neku ribetinu, ne ove ispod mene. Za Terzu je prave žena Branka - rekla je Sofija.

Autor: N.B.