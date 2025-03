Pašće Blinda: Slađa otkrila da je spremna na korak dalje u vezi sa Terzom, najavila žestoku akciju (VIDEO)

Opa!

Darko Tanasijević je razgovarao i sa Slađom Poršelinom koja je otkrila da će pasti njena blinda sa Terzom:

- Videla sam Terzin polni organ, i prelep je, tako da će pasti Blinda, a ovi što su ljubomorini, to je do njih. Posle tri sezone može bliinda da padne - rekla je Slađa pa je otkrila kako gleda na to što joj se smeje Milena Kačavenda:

- Ona je nebitna, nije više ni komentator, ali je ljubomorna na mene jer je zaljubljena u Terzu. - rekla je Slađa.

- Terza da li ćeš skinuti Slađinu blindu? - upitao je Darko.

- Neću, neću je kompromitovati na televiziji. - rekao je Terza.

Autor: N.B.