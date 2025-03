On je tebe voleo, a ti... Milosava ocrnila Sofiju, Ivan ne prestaje da je pljuje! (VIDEO)

Nije je poštedela!

Milosava Pravilović dobila je zadatak da iznese mišljenje o svakom takmičaru "Elite" u jednoj rečenici.

- Još Sofija, ti si ona zmija kao što sam ti rekla kad sam došla - rekla je Milosava.

- Jedino o njoj nije promenila mišljenje - dodao je Ivan.

- Evo ko je Ivan Marinković - relkla je Aleksandra.

- Ivane, svi znaju da si lopov. Ti ćeš mene da zapamtiš. Pratila sam samo tebe sva četiri utorka, kockar si i to znamo svi. D*pe debelo u k*rac koji nemam me boli za tebe. Za Sofiju mislim da je sve za Terzu planski odrađeno i da nije uspelo kao što si ti htela. On je tebe voleo, a ti se nisi zaljubila. Htela si da se uhvatiš dobre prilike jer je žena trudna - govorila je Milosava.

Autor: A. Nikolić