Jednom rečenicom jasno pokazao svoj stav?

Marko Đedović komentarisao je sa Stefani Grujić i Danijelom Dujkovićem Munjezom ponašanje Jovane Tomić Matore i njeno prijateljstvo sa Stefanom Karićem.

- Ona u pabu kaže: "Kako nju nije sramota da priča sa Đedovićem?", razdrala sam joj se da p*ši k*rac - govorila je Stefani.

- Nju treba da bude sramota što priča sa Slađom Poršelinom - rekao je Đedović.

- Meni je Marko rekao da je tamo zbog Sanje, da ništa ni ne priča - dodao je Munja.

- Mislim da mu je sad gore nego dok Sanja nije ušla. On nikad ne može da bude ovih stavova, imam takav utisak, ali on neće svađu sa Sanjom. Najviše mislim da je neprijatno Kariću jer on nema sad izbora, kao što ja godinama nisam imao. To je ista situacija. Neprijatno ti je, ona više da su prijatelji, porodica, Osman i Kristina, pa je čoveku neprijatno da joj se nas*re usta - govorio je Đedović.

- Dva puta se videla sa Osmanom, jednom je bilo snimanje emisije i sad u stanu kad su je ispratili. Bila je i čestitka za Novu godinu, ali je to ona izašla samo na 15 minuta - rekla je Stefani.

- Mislim da mu je jako neprijatno i sve što ne može se gomila u njemu, pa se istrese na neku drugu temu, kao što je bilo sa Teodorom i Bebicom, pa se ispolivao vodom. Nema šanse. Možda grešim i ne poznajem ga dobro, ali bih rekao da ga poznajem bolje od Matore. Mislim da je u situaciji da mu se ide kući, samo zato. Počeće kao prošle godine. Ja sam izdržao i pukao, sad mi je lepo kad mogu da lajem na zvezde - nastavio je Marko Đedović.

- Ja kad sam rekla da gleda samo njega kao prijatelja, a da to nije Gastoz, ona kaže da ja lažem - rekla je Stefani.

- On je napisao da neće da mu moderno bude normalno, a to je napisao posle rasprave u kojoj si mu ti to rekao, a posle sam video da mu to piše na stolu. On uopšteno priča o njih dve jer ne može, ona ga drži vezanog jer priča da su vanserijski prijatelji. Sa njim je prijatelj 15 godina kao što je i sa mnom. Oni su se upoznali u "Zadruzi 3" i pružili ruku, ali verujem da su se sretali u gradu kao što sam i ja. Ona se prošle godine videla sa njim dan pred ulazak, pa o tome pričala celu sezonu - nastavio je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić