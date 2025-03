Totalni karambol za stolom: Matora i Munjez u novom okršaju zbog Stefani, uputili jedno drugom žestoke uvrede! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje Ivan Marinković imao je za Jovanu Tomić Matoru.

- Da li možeš da nam opišeš ceo taj dan kada si se raspitivala za abortus? - pitao je Ivan.

- Bilo je više dana tu, Stefani kada je otišla na prvi pregled bila je 15. nedelja. Raspitivali smo se da li može neko da nam pomogne... Tada sam pitala jednog druga, on je rekao da ne može. Nakon toga sam pitala jednu drugaricu da li postoji neka opcija, rekla je da postoji opcija, ali da to nije sigurno. Stefani je odustala od toga, i to se više nije spominjalo - rekla je Matora.

- Znači nisi je ti pritiskala - rekao je Ivan.

- Niko nije ni rekao da je mene Jovana pritiskala - rekla je Stefani.

- Napisala je 'rešiću ti ja to', to je onda sam početak svega - rekao je Đedović.

- Ti sada mene ovde nameštaš, a ovamo si mi prijatelj - rekla je Stefani, Marinkoviću.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Da li vidiš da kada god se postavi pitanje vezano za Stefani i mene, Munjez skače ovde, ne da je brani, nego rešava neke lične konflikte? - glasilo je pitanje.

- Jeb*m ti mamu - rekao je Munjez.

- Je*i ti svoju u du*e - rekla je Matora.

- Sve oko tebe trune i vene. I Dragana će da pobegne od tebe - rekao je Munjez.

- Za razliku od tebe i Stefani, mi ne kalkulišemo kada ćemo i da li ćemo ući u vezu, i to sve zbog osuda. Skačete i očekujete da ja branim ovde nekog, pa jel to moje dete - rekla je Matora.

- Što si onda cepala majicu - rekao joj je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.