Ori se Bele kuća: Nikad žešći haos u Eliti! Stefani i Matora urlaju iz petnih žila, umešali se Karić i Đedović, pa umalo zaratili! (VIDEO)

Brutalno!

U toku je ''Igra istine'', a Ivan Marinković naredno pitanje postavio je Stefani Grujić koja je ušla u žestok rat sa Jovanom Tomić Matorom, te se u isti sukob umešao Stefan Karić.

- Stefani koje ljude nisi gotivila na samom početku, a šta se to sada promenilo da si potpuno dobra s njima? - upitao je Ivan.

- Enu nisam gotivila i bila sam ljubomorna, a sada je gotivim. Takođe ljubomorisala sam na Sandru, a sada mi je top - rekla je Stefani.

- Je l' si ti mrzela napolju Đedovića, ako ga Matora nije gotivila? - upitao je Ivan.

- Nisam mrzela nego ga nisam gotivila. Meni se nije dopadalo Anđelino ponašanje, kada sam došla ovde videla sam da nije takva devojka kakvu mi je Jovana predstavljala. Takođe za Đedovića kojeg je pljuvala i rekla mi je: ''Trebamo da mu je*emo k*vu'' - rekla je Stefani.

- Znači ti si zamerala ljudima što su pljuvali Matoru? - upitao je Karić.

- Da - rekla je Stefani.

- Pa meni je ovde sve jasno - rekao je Karić.

- Zbog čega je Stefani oprostila Đedoviću? - upitao je Ivan.

- Pa eto, promenila sam mišljenje - rekla je Stefani.

- Desilo se to da mi nije rekla Matoru pravu informaciju - rekao je Munja.

- Pa što ti nije rekla Stefani da je trudna? - drao se Karić.

- Ne, nećete mi obrtati priču - rekao je Munja.

- Niko ti ne vrti priču, što ti Stefani nije uletela s vrata i rekla: ''Bićeš ćale'' - rekao je Karić.

- Ne, Stefani to nije ni rekla Matoroj nego je videla osudu i promenila priču - rekao je Mateja.

- Boli me ku*ac, to su vaše teorije zavere - rekao je Munja.

- Ma ajde pali, s*re mi se od tebe - rekao je Mateja.

- Meni je Matora rekla: ''Boli me ku*ac to da mu kažem'' - rekao je Đedović.

- Ne nije, rekla je: ''Ne sećam se'' - rekao je Stefan.

- Rekla sam: ''Ne sećam se, ali i da mi je rekla, boli me k*rac da mu kažem'' - rekla je Matora.

- Ne, nije istina. Rekla je: ''Baš me boli k*rac da kažem'' - rekao je Đedović.

- Nije mi rekla, ja sam znala da Stefani ulazi. Ja sam njoj rekla: ''Ne pada mi na pamet kada uđem da raspravljam sa Munjom bilo šta'', a ona mi je rekla: ''Naglasi da sam ja to dete želela, ali da nisam želela jer je Munjino''. Meni Stefani to nije rekla da prenesem Munji jer da jeste ja bih to odmah rekla da skinem teret sa obe - rekla je Matora.

- Ti lažeš, rekla sam ti: ''Obavezno kaži da će videti dete'' - rekla je Stefani.

- Ja sam bila njena partnerka, ja sam je sve podržala. Ja sam joj rekla kad se porodila: ''Uzmi Munju za ruku i reši stvari s njim''. Njihovo dete i njihova stvar, ne perem njihove stvari - rekla je Matora.

- Što taj stav nisi imala pre šest meseci? - upitao je Đedović.

- Govorila sam stalno - rekla je Matora.

Autor: N.P.