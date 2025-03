On je jedan pijanac, ne vidi ništa sem aparata i rulet stola: Milosava razvezala jezik, pa žestoko raskrinkala Ivana! (VIDEO)

Ne može da ga smisli!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Milosavu Pravilović koja je progovorila o najvećim porocima Ivana Marinkovića, a potom i o Milovanu Miniću.

- Kako sada gledate na odnos Aleksandre i Milovana? - upitala je Dušica.

- On zna da je pogrešio i pokušao je lek pre neko veče da mi da. Tražio je da razgovara sa mnom, ali ja ne odustajem jer je nama ugled oskrnavljen. To je jako ružno sa njegove strane. Najopasnija i najbitnija stvar je što on svašta radi zbog kamera, a on mene navodno odvaja iz te priče. Kako može da me odvaja kad je to moje dete?! Ja imam strah jer je on pretio nama da ukoliko Aleks uđe u vezu s nekim da će je ubiti - rekla je Milosava.

- Čula sam da ste promenili mišljenje o Ivanu? - upitala je Dušica.

- Jesam, nije baš isto kad gledam od kuće i dođem tamo. Taj čovek osim kocke i alkohola ne vidi ništa. On je ukrao mojoj ćerki pare i prodavao je ukućanima Aleksandrine stvari. On je video kad ja odem da perem kosu, pa tad ode da opljačka mene i Aleksandru. On najmanje deset piva popije i ne vidi ništa sem aparata - rekla je Milosava.

Autor: N.P.