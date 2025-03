Jako je ljubomorna, a on... Milosava dala sud o vezi Anđele i Gastoza, otkrila šta Đuričićeva treba da promeni zarad sreće sa njim (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Milosavu Pravilović, koja je juče napustila "Elitu". Ona je komentarisala odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Gastoz je muzičar i komičar, divan momak, ali slobodnjak. On ne voli da ga neko stiska, davi i uslovljava. Anđela ima to u genima, drži do sebe, ima strogoću. Ona je jako ljubomorna, a on je toliko dobar. Obožavam ga. Inače, on hoće da pomogne ljudima, deli zadnji zalogaj i mnogo je dobar čovek. Njoj smeta, previše je stroga prema njemu. Treba malo da popusti. Gastoz ima pozitivu, a ona treba da omekša i šali se sa ljudima. Ona je previše ozbiljna i u nekom svom sistemu. Devojka nema potrebe da se opterećuje, prošlost je koči. Šta je briga? Savremeno je doba - rekla je Milosava.

Autor: A. Nikolić