Vrele scene u sitne sate: Matora na korak do osvajanja Dragane, pljušte strastveni poljupci! (VIDEO)

Ne mogu da odole jedna drugoj!

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević dane u hotelu provode nikad lepše, a čini se da im svako jutro sve više i više popuštaju kočnice. Naime iako se prethodnih dana spekulisalo da je između njih dve došlo do poljupca, one su to ipak negirale.

Ovog jutra nisu mogle da se obuzdaju, te su jedna drugu sve vreme grlile i ljubile po vratu što jasno pokazuje da su otišle korak dalje i da Dragana više nema strah od porodice. Kako će njihov odnos teći ubudće i da li će uskoro ozvaničiti vezu, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.