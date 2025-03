Plaši se da istina ne izađe na videlo?! Stefani potpuno van sebe nakon saznanja da Zola želi DNK!

Šok!

Stefani Grujić rasplakala se nakon što je Lazar Čolić Zola otkrio da su spavali četiri puta zbog čega njoj nije bilo dobro i odmah je odletela u rehab kod Marka Đedovića.

- Matora je ladno top sa Zolom - rekla je Matora.

- Ćuti ona je blam, blokira ga na vocapu, a ovamo ga ljubi i daje mu srednji budžet - rekao je Marko.

- Ma užas. Mi smo se prepirale oko telefona i rekla sam joj kada me Zola pozvao: ''Nemoj da me štipaš, ćuti'', a ona me štipa - rekla je Stefani.

- Je l' Zola demamtovao da je on otac? - upitao je Đedović.

- Jeste, napolju se ograđivao od toga. Što tad nije pričao o se*su?! On ne može da se igra ovako sa mnom, kakav bre DNK test? - upitala je Stefani.

- Verovatno je to tražio u studiju - rekao je Đedović.

- Ma daj bre, radije ću da radim u pekari nego da mi se igraju sa mozgom - rekla je Stefani.

- Moraš da rešiš ovo dok dete ne poraste, posle će se srediti. Bolje da dokažeš ko je otac nego da doveka pričaš o tome - rekao je Đedović.

- Ne pada mi na pamet da ja dajem briseve svog deteta, ukoliko Munja ne veruje tako će i videti dete - rekla je Stefani.

- Što se više budeš opirala sve će ti veća priča biti - rekao je Đedović.

Autor: N.P.