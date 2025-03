Pljušte provokacije: Sandra obukla Janjuševu majicu i svima je ponosno pokazala, evo kako je Luka reagovao! (VIDEO)

Janjuš uspeo da zakuva!

U toku je emisija ''Pretres nedelje '', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sandri Obradović kako bi progovorila o poklonu koji je dobila od Marka Janjuševića Janjuša.

- Sandra da li je to majica od Janjuša na tebi? - upitao je Milan.

- Jeste, ja sam slobodna devojka i zašto ne bih prihvatila poklon od nekog ko me voli - rekla je Sandra.

- Luki se obratio tati danas - rekao je Milan.

- Šta on ima da se obraća tati kad je njegov tata poslao meni poklon - rekla je Sandra.

- Dva, tri dana pre nego što sam ušao smo se videli Janjuš i ja. Pričali smo o nekim situacijama, ja sam ga pitao za Aneli, on mi je odgovorio: ''Naljutiću se ukoliko me budeš pominjao sa njom'', ali je izrazio želju da ponesem Sandri majicu. On je naparfemisao majicu i poslao Sandri - rekao je Zola.

- Ima pravo moj otac i podržavam ga, ali mi smeta jer me nakon njegovog poklona dvadeset puta urnišu svi redom i provociraju - rekao je Luka.

- Ti dolaziš u kuću da se svađaš sa njom - rekao je Milan.

- Ne, to nije istina. Ona mene provocira - rekao je Luka.

- Zašto ti šalješ Terzu da meni pokazuje slike u toaletu? - upitala je Sandra.

- Ne laži, to nije istina - rekao je Terza.

- Zašto ste se dogovorili ti i Marko da bacite Kačavendi stvari? - upitao je Milan.

- Ne to nije istina, Marko je rekao: ''Što joj nisi pobacao stvari?'' - rekao je Luka.

- Ja se ne bojim da moje stvari budu bačene. Ja sam čula jutros da mi nameštaju priču da diram Sanjine stvari - rekla je Milena.

Autor: N.P.