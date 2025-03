Luka Vujović raskrinkan do srži: Karić obelodanio detalje njegove igre, on nema kud! (VIDEO)

Sateran u ćošak!

U toku je emisija ''Pretres nedelje '', a voditelj Milan Milošević podigao je Stefana Karića kako bi progovorio o Aneli Ahmić, Luki Vujoviću i Sandri Obradović.

- Luka nije svestan u šta se upetljao, a ovo što je Sandra uradila mi je užas koliko je degutantno. Ja poštujem Janjuša i gotivim, ali ovo je za nju vezano. Druga stvar šta Luku zanima šta je Janjuš poslao? - upitao je Stefan.

- Tebe je zanimalo šta je Janjuš poslao, to je bilo evidentno - rekao je Zola.



- Upleo si se u ovo da budeš donji, opet tvoj otac šalje poklone Sandri i takmiči se sa tvojom mamom - rekao je Stefan.

- Ovo je sramota i blam, on se dečko sprda - rekla je Milena.

- I one se sprdaju sa njim - rekao je Stefan.

- Oni meni nameću da se sprdam, a ja sam dečka pustila u krevet - rekla je Aneli.

- Bolje donesi papir i pokaži šta si pisao jer ja nisam cinkaroš - rekla je Sandra.

- Ma ajde pali, kakav papir? - upitao je Luka.

- On je mene pravio budalom, zamisli da sam imala se*s sa njim, bilo bi mi još gore - rekla je Aneli.

- Njemu i Sandra i Aneli isto zameraju, ko je tu lud? On ili one? On je sa Sandrom imao normalan odnos pet meseci, u taj odnos je umešao Aneli i prestali su s tim odnosom. Ne znam šta Aneli očekuje, kad je Luka prevario Sandru s njom.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.