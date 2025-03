Korda popucao po šavovima: Milovan pružio podršku Ani, on na ovaj način rešio da ga skloni od nje! (VIDEO)

Šok!

Milovan Minić prišao je Ani Nikolić kako bi joj pružio podršku nakon saznanja da je Stefan Korda varao dok je sahranjivala svog oca. On joj je dao do znanja da će uvek biti tu za nju i da će je zaštititi od Stefana zbog čega je on poludeo i odgurnuo ga.

Učesnici su poskakali kako bi razdvojili Kordu od Milovana dok je Ana Nikolić bila slomljena u bolu i suzama. Da li će Korda uspeti da se smiri i prizna Ani istinu, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.P.