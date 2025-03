Drama se nastavlja!

Ana Nikolić otišla je do toaleta, a nakon toga sela je u pušionicu sa Stefanom Kordom, koji je nastavio da joj se pravda.

- Jako bi mi teško palo sve, kapiraš?! I naš rastanak, vraćao bih film šta smo proživeli zajedno, ja nisam ušao ovde da uđemo zajedno, a izađemo razdvojeni. Ne bih podneo da ne spavamo zajedno, da nismo jedno uz drugo, ne bih to sve podneo, veruj mi - rekao je Korda.

- Sve čovek može da podnese, evo, ja sam oca izgubila, ja moram dalje. I toga sam se načula: "Šta ću ja bez tebe? Ja ću ovo, ono, neću moći da spavam i da jedem", pa se slikaju kako plaču, a sada žive svoj život. Niti sam ja tebi jedina, niti si ti meni jedini - rekla je Ana.

- Ti znaš šta smo sve prošli zajedno - rekao je Stefan.

- Mi smo godinu i po dana zajedno, mi nismo imali težak život kao moji, moji su od nule počeli. Ti si kod mene došao u punu kuću, nismo mi sada nešto stekli i prošli sito i rešeto - rekla je Ana.

- Ja ne želim da te izgubim u bilo kom smislu, ne pada mi na pamet - rekao je Korda.

- Kako bi tebi bilo da sam se ja obratila svom bivšem dečku da ga pitam zašto se oglasio...Kako bi se osetio da, ne daj Bože, da ti umre otac, a ja da idem da se je*em, da flertujem i da se čujem s nekim muškarcem?! - rekla je Ana.

- Ne bi mi bilo svejedno - rekao je Korda.

- Ovde ja ispadam Bebica, a ti Teodora. Ja Bebica nisam, ja imam svoju reč i poštujem je...Mi da smo izašli, ja bih preko novina saznala. Sada to što mi plačeš, zoveš me "šaci" i "mačko", a napolju kruži šta kruži, ispada smešno. Neću da me neko žali...Ja sam juče imala prekid filma, ja sam krenula, ti si mene juče mogao da doteraš do nule...Ja na 40 dana izlazim, daćeš mi to crno (flor) da vratim tamo gde treba - rekla je Nikolićeva.

- Opet zbog neke kobiletine tamo koju nisam kontaktirao - rekao je Korda.

- Ja nisam kriva, ja nikoga nisam kontaktirala - rekla je Ana.

- Kada izađeš i vidiš reći ćeš: "U pravu si Stefane" - rekao je Korda.

- Daj Bože, nastavićemo tamo gde smo stali, ali sada ne mogu da te nabedim ni na šta jer nisam videla, ali kada budem videla, ništa ne može da me ubedi - rekla je Ana.

- Kod Ivane je moj telefon, ona može da vidi da nema tu ništa...I dobro i loše što smo imali, imali smo najviše dobro - rekao je Stefan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić