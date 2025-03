UDARA NA MAJKE I DECU! Zlata Petrović zgrožena novim uvredama Ene Čolić: Bila bih neprijatelj svom sinu kada bih mu poželela takvu ženu!

Učesnica "Elite" Ena Čolić ponovo je uputila uvrede na račun folk pevačice Zlate Petrović, majke njenog bivšeg dečka Jovana Pejića Peje.

Ena je, naime, u jednoj od najnovijih svađa sa Pejom rekla da bi ga "majka bolje vaspitala da se manje alkoholisala", a tim povodom pozvali smo Zlatu Petrović, koja nije iznenađena onim što je Čolićeva izrekla na njen račun, budući da joj nije prvi put.

- Videla sam kada je on skidao slike, sve... Naravno, ona od te nemoći kreće da čačka mene:"Majku ti ovo, ono". Što se mene lično tiče, navikla sam da se piše i priča i što jeste i što nije. Jednostavno, živim i radim taj posao. Naravno, ne može da ti bude svejedno, ali znam da je Jovanu tamo to mučno da sluša. Što se mene tiče, šta da vam kažem... Ne osećam se ni lepo ni fino. Tu su gde su, uhvatilo ih je ludilo, nervoza, svašta nešto. Verovatno je htela da ga udari tamo gde ga najviše boli - počinje priču Zlata za Pink.rs.

- Posmatram, gledam svaki detalj. Ona udara najniže! Ja sam oguglala jer sam u takvom poslu, ništa ne može da me iznenadi. Od Ene se sve ovo očekuje jer sve što je izgovarala i i dalje izgovara drugim ljudima... Ona iz nemoći udara na roditelje, u ovom slučaju na mene. To je za očekivati od nje. Neka ona govori o sebi, ona već sedam meseci govori o sebi. Ne samo Jovanu, čuli smo šta govori i drugim ljudima, udara najniže, na decu... Šta mene da iznenadi, kada za druge ljude, sa kojima nije bila u ljubavi, govori sve ono?! Najniže se udara po deci, po porodicama, a izgovaraš onakve neke reči koje nikada nisam čula... Ovo je mala maca maltene u odnosu na sve što je ikada rekla. Govorila je i o Pejinim najintimnijim stvarima, udarala na njegovu muškost, ali on je svestan sebe, tako da ga ona ne ugrožava. To je njena nemoć, nema šta drugo da kaže, pa priča to. Biće joj verovatno žao nekada kada to bude odgledala.

Na pitanje kako komentariše stavove svog bivšeg supruga Zorana Pejića Peje, Jovanovog oca, Zlata kaže:

- Ja sam majka, možda ja to drugačije doživaljavam od njega koji je otac. Poštujem svačije mišljenje. Svako u svom životu donosi svoje odluke... Ja bih bila neprijatelj kada bih svom sinu rekla:"Da, sine, to je žena za tebe". A da li će on sutra biti sa njom, to je njegova stvar. Ipak, ima moju podršku, šta god da on želi, ali kada bi me lično pitao:"Šta ti, majka, misliš, da li je to žena za mene?", bila bih neprijatelj kada bih rekla:"Da, sine, jeste". To je moje mišljenje i ja kao majka imam pravo na to. On je taj koji će da izabere, ko god da to bude sutra... Bila bih neprijatelj svom sinu kada bih mu poželela ženu poput Ene - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević