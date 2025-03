Haos u kazinu: Matora pobesnela i napala Džordi zbog Dragane, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)

Pale teške provokacije!

U kazinu tokom žurke došlo je do sukoba između Jordanke Denčić Džordi i Uroša Stanića sa Jovanom Tomić Matorom i Draganom Stojančević. Provokacije su pljuštale na sve strane, a obezbeđenje ih je opkolilo kako ne bi došlo do sukoba.

- Nemoj da provociraš - rekla je Matora.

- Kaži joj da ne dobacuje - dodala je Džordi.

- Nema potrebe na žurci ovo da radiš. Dragana, one ti nisu do kolena nemoj to da radiš. Lepo se zabavljamo, a oni su došli da te provociraju - nastavila je Matora.

- Dobacila si joj danas, ne gledajte se - umešao se Gastoz.

Autor: A. Nikolić