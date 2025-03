Depresivan, mrzi sve redom: Ena Čolić nije razlog Pejinog nezadovoljstva već ovo! (VIDEO)

Nije mu lako!

Jovan Pejić Peja osamio se sa Lukom Vujovićem, te mu se požalio kako mu je trenutni loše zato što je bolestan i nikako ne može to da podnese. On je otkrio da je ovo razlog što je on nezadovoljan i tužan, a da li će se to promeniti kad ozdravi, ostaje nam da saznamo.

- Ona kad je na nekoj negativnoj anketi kaže: ''Hvala gledaocima što su glasali'' - rekao je Peja.

- Slađa je legenda - rekao je Luka.

- Ja sam ti rekao da spavaš sa čarapama, ti me nisi slušao. Najgore je kad si bolestan ovde, depresivan si, nije ti dobro, mrziš sve. Sednem u emisiju i pitam: ''Je l' ja mogu ovo da izdržim?'' - rekao je Peja.

- Da - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.