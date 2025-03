Normalno mi je da devojke imaju eksplicitne snimke: Tozla za Pink.rs stao uz Anđelu, pa osuo drvlje i kamenje po lažnom prijateljstvu Matore i Gastoza!

Damjan Čarapić, u narodu poznatiji kao Tozla, Gastozov najbolji drug koji se često oglašava za portal Pink.rs kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja u vezi Gastoza i Anđele, ali takođe komentariše i mnoge Gastozove sukobe.

Odnos Anđele Đuričić i Jovane Tomić Matore iz dana u dan sve je gore, a njih dve su čak jedna drugoj pre par dana i objavile rat u kojem su pale nikad žešće reči. Obzirom da je Gastoz bio između dve vatre, on je morao da preseče i odabere svoju devojku, zbog čega je prekinuo svaki kontakt sa Jovanom Tomić Matorom.

Upravo iz tog razloga, pozvali smo Tozlu, kako bi čuli njegovo mišljenje o aktuelnoj situaciji.

- Gastoz i ja smo kao krpa i zakrpa, a on je svega par puta otišao sa Matorom na ručak da ja znam. Po svemu sudeći oni nisu neki prijatelji, nego površni drugari. Takođe, to što Matora naziva Anđelu svakakvim imenima i dodeljuje joj epitete lake devojke, meni to nije okej. Meni je normalno danas da devojke izbacuju svoje eksplicitne snimke, obzirom da i sam često dobijam iste. Ne vidim ništa toliko vau u tome, a mislim da ni Gastoz ne vidi jer razmišlja kao i ja. Meni je bezveze što se Matora kao njegov drug petlja u taj odnos, a ta reč ku*vo se danas izgovara svakom drugom očigledno. Ja ne mislim da je Anđela to, ona je samo naišla na pogrešnog čoveka koji je šerovao te slike i ja je ne osuđujem. Da li će Gastozu smetati što lično njegova devojka ima takve snimke ja ne znam, ali znam da generalno i sam ima takve snimke kao i svako od nas - otkriva Tozla, pa dodaje:

- Moram da napomenem da sam gledao sinoć žurku i da mi se čini da Anđela i Gastoz više nemaju problema, kao i da su mnogo bolji od kad su uplovili u mirnu luku. Želim im puno sreće - završio je Tozla.

Autor: N. Panić, B. Đorđević