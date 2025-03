Branka Minić oglasila se za portal Pink.rs, a tom prilikom je iskomentarisala gostovanje Milosave Pravilović u emisiji kod Dušiće Jakovljević.

Povodom gostovanja u emisiji kod Dušice Jakovljević, bivša rijaliti učesnica Milosava Pravilović, komentarisala je aktuelne rijaliti teme, kao i svoje učešće u istom. Sada, za Pink.rs oglasila se Branka Minić, majka Milovana Minića. Tom prilikom Branka je demantovala sve što je Milosava iznela u pomenutoj emisiji, a takođe je i žestko potkačila, sve u nameri da zaštiti svog sina.

- Milosava ''ISTINA" dana 23.03. U večernjoj emisiji u razgovoru sa Dušicom Jakovljević, Milosava je "promenila ploču''. Poštena i cenjena i iskrena Milosava u rijalitiju Elita, dok je bila unutra, Iznela je niz neistina. Jedna od morbidnih laži je to da su Marijana i Uroš zajedno tj. u vezi. Kao gost kod Dušice je otkrila da njih dvoje ipak nisu zajedno.Ona bi to možda volela, ali to se nikada neće desiti. "U laži su kratke noge", onaj od gore vidi sve i svako će dobiti svoje po zasluzi, tako se zahvaljuje Milovanu koji joj je život spasio...Mnogo joj hvala..."Bog je spor ali dostižan". Milovan je kako njoj, tako i celoj porodici, uvek činio i želeo samo dobro, a ona mu vraca tako što želi njegovu diskvalifikaciju i pokušava da ga napravi monstrumom i ubicom. Ušla je u Elitu, uzme pare za priču koju je ispričala za dva dana sa puno neistina, a posle "ćorak". Trebala je da nauči ćerku, kako se i na šta pošteno pare zarađuju. ''iver ne pada daleko od klade". To što je naučila, naučila je verovatno od majke - navela je Milovanova majka i dodala:

Za kratko vreme, koje je provela sa njom u detinjstvu. Milosava je napustila rijaliti posle mesec dana po ugovoru (što je cela Subotica znala), a đavo joj ni sada neda mira. Pušta dezinformacije, da je Marijana trudna sa Urošem. Sram je bilo, laže na boga ne misli. Njeno poštenje i ugled su nam svima poznati. U našem malom gradu u kom se sve zna. Jadna Milosava, neko joj narušio "ugled" a taj neko je ona sama svojim postupcima, ranije, a i sada sa mnogobrojnim lažima kojima se služila i služi. Brani "maloletnu" devojčicu, ćerku od 37 godina, koja unutra glumi naivnu "amaterku a napolju animirku" to su reči koje je Aleksandra sama izgovorila. Baš za pohvalu "samohrane majke" Sada, vidimo da je Aleksandri i dete bilo teret, jer je izjavila, da joj je bolje sa ocem i da sa njim uživa i putuje. Pitam se, dali je majci preče da bude uz dete ili luksuz o kome ona priča. Njoj je izgleda sloboda bitnija, jer sada mirno može da zarađuje novac, na način koji jedino voli i zna i koji je usavrslila. Obema, želim sve najbolje u životu i da im se samo vrati "ono" što su drugima činile. Srdačan pozdrav.

Autor: K.K.