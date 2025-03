Matora joj je trn u oku: Anđela priznala koliko joj smeta druženje Tomćeve i Gastoza, pa procvetala kada je on priznao ko joj je bitniji (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Rekla si da je jedan od razloga zašto ne gotiviš Matoru jer govori za vašu vezu da je fejk i priča kako je njen "prijatelj" zbog rijalitija. Zašto ti onda ne smeta kada Peja omalovažava vašu vezu - glasilo je pitanje.

- Peja nije toliko blizak sa Gastozom. Samo zbog Stefanine priče o Gastozovoj porodici, sad pravi opet istu priču. Okreće na to da sam ja fejk. To je neko ko nije njegov prijatelj. Naravno da Peja može da iznese mišljenje, ne zanima me - odgovcorila je Anđela.

- Što njegovi prijatelji kažu napolju, kao da je poniženje za njih ako on Matoru naziva prijateljem - dodao je Milan.

-Eto, ja to nisam nikad izgovorila, niti bih. Verovatno sa razlogom pričaju. Imaju debele razloge. Ja znam isto za neke - rekla je Anđela.

- Pejo, ti nemaš debeo razlog koje ima Matora - pitao je Milan.

- Anđela je lepo objasnila. Smatram da je Matora veći prijatelj sa Gastozom i da je trebala to sa strane malo da mu kaže. Kod njih sam kasnije video emocije. Samo mislim da Gastoz nije uvek iskren. Koketan je, ali ovde se gleda gde si seo i sve. Nije ista osoba kao na početku. Ima poštovanja prema mojim roditeljima, nije hteo nikad sa mnom da se svađa ovde. Anđela je s neke strane u pravu. I ja bihs e naljutio na Bakija - zaključio je Peja.

- Matora ajde tebe da čujemo - nastavio je Milan.

- Nemam komentar. Što se tiče toga, verujem da Anđela zbog našeg sukoba posebno ima takvu rekaciju. Nenad je pokušao da balansira ali nije uspeo. Njeno mišljenje već znam - rekla je Jovana.

- Ja sam i Peji i Matoroj objasnio neke stvari. Peja kaže da nisam isti kao što sam bio, isto se zezam, bacam fore. Nekako je sve okej. Ono što sam trebao da promenim i smanjim, ja sam smanjio - uključio se Gastoz.

- Ko god se svađao sa vama kaže da vam je veza fejk - rekao je Milan.

- Mi smo u vezi. Opstaćemo... - rekoa je Gastoz.

Autor: A.Anđić.