Nova ljubav na pomolu?! Munja izrazio privlačnost prema Dragani: Ako mi se dovoljno svidi, možda nešto pokušam (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.

- Da li se plašiš da će ti Munja oteti Draganu, pa si je upozoravala na žurci na na Munju i govorila da je stalno gleda - glasilo je pitanje.

- Jedna osoba mi je rekla da Munja gleda non stop Draganu pa sam joj rekla. Ne mislim da bilo šta može da uništi naš odnos - istakla je Matora.

- Dragana je sinoć bila provokativno obučena, ja to volim. Smatram da bi imali svašta da porazgovaramo, kad bi se ukazala prilika. Nisam joj ništa dobacio. Nisam joj ništa loše rekao, a ni ona meni. Ništa krišom ne radimo Matoroj iza leđa. Ako mi se vremenom svidi možda i pokušam nešto - rekao je Munja.

- Meni imponuje kada muškarci žele moju partnerku - istakla je Jovana.

- Ja sa Jovanom nisam u vezi. Ja biram sa kim se družim. Pa šta, što da ne pogleda. Jednom me uvredio i to je to - dodala je Dragana.

- Gde da gledam, u luster - našalio se Munja.

- Nemoj da te manipuliše, ništa loše ne mislim - rekao je Munja.

- Svako ko za tevbe kaže bilo šta loše, rekao je i za mene. Ti moraš da naučiš u našem druženju kako se ponašaš - istakla je Jovana -

- Prija mi njena energija. Mirna je.. - dodao je Munjez.

- Rekao je da ste se gledali - rekla je Matora.

- Nemoj da ti to priča - skočio je Munja.

- E moj Terza, je li realno da tako loše procenjuješ ljude, da misliš da je Mrvica kao Sofija pa će da ti trpi tvoje uvrede i provokacije, pravićeš Sofiju od blata - glasilo je sledeće pitanje.

- Ne zanimaju me ni Sofija ni Mrvica. Ne prilazim ti. Što se tiče Sofije i toga da li ću je praviti od blata, ne zanima me šta će ona da kaže. Jedino ću sa Slađom da budem - rekao je Terza

- Eto, on je sa mnom. Ćao - pohvalila se Slađa.

-Blamalina - pale su provokacije

- Ja kad bih ušla u kombinaciju sa Ivanom ili bilo kim ko nije za mene, on bi rekao da je blam zato i kažem da je blam što je sa njom - istakla je Sofija.

