Nina Nićiforović, majka učesnice "Elite" Stefani Grujić, van sebe je zbog izjava koje o njenoj ćerki daje Goca Dujković, majka Danijela Dujkovića Munjeza, čijeg je sina Konstantina pre dva meseca rodila Grujićeva.

Naime, Munjezova majka i dalje insistira na DNK analizi kako bi se potvrdilo da je njen sin otac Stefaninog deteta.

- Ne diram je, ne pljujem je, ne zanima me žena uopšte. Ja stojim pri tome da se DNK uradi i da sam to rekla, i da sam rekla da mene njihov odnos ne zanima. Sa mnom živeti neće, jer kad se tuku i vijaju na javnoj TV, kako neće u kući?! To nama nije potrebno da gledamo, pritom je izjavila da ja mogu kao njegova majka k*rac da popušim! Pa, treba li to meni uopste?! Danijel je prvi rekao DNK da se uradi, ja podržala i to je to. Ako je sigurna, onda nema razloga za brigu i izbegavanje testa. Pošto je tamo dete začeto, smatram da tamo DNK treba da se odradi, bez ikakvih uvreda i poniženja, jer to nije sramota u današnje vreme - rekla je Goca Dujković za Pink.rs.

Tim povodom se za naš portal oglasila Nina Nićiforović, Stefanina majka.

- Iskreno, mene je sramota njenih izjava! Kad već nije želela da prihvati unuka, nema potrebe javno da ga se odriče. Kosta, hvala Bogu, ima veliku porodicu i mene kao baku. Što se tiče Danijela, on je već pokazao da će biti divan tata, od mene imaju podršku da kao roditelji brinu o Kosti. Naravno, ja sam im za sve tu, ne ulazim u njihov odnos. Kao partneri, jasno je Stefani objasnila da od pomirenja nema ništa, ali kao mama i tata naravno da mi je drago da se dogovaraju i slažu oko deteta, samo tako je ispravno - poručila je Nina za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević