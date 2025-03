Ne štedi reči!

Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza u radio-emisiji "Amnezija" ugostili su Lazara Čolića Zolu, koji je podelio svoje utiske nakon par dana provedenih u "Eliti".

- Super sam, osećam se kao da sam se vratio svojoj kući - rekao je on.

- Tvoj ulazak je podigao prašinu, usko si povezan u ovom četvorouglu, bivši si momak od Stefani. Neki tvoji bliži ljudi su ti čestitali kad su čuli da je Stefani bila trudna - dodao je Terza.

- Jeste, ali ne mogu da kažem da imam bilo šta da kažem za to što se nije videlo. Ja sam otišao u decembru u Frankfurt, započeo sam svoj život. Odlučio sam da se vraćam ovde i da sam spreman. Što se tiče Stefani sinoć mi je bilo fino sa njene strane jer je bila mirna i normalna, ne samo jer se meni izvinila, nego kako je i pričala. To je Stefani koju ja poznajem. Želim joj fin boravak ovde. Drago mi je sa tobom Munjo da ima normalan odnos. Ona je u tripu da sam došao da idem protiv nje, a ja nisam neko ko staje na bilo čiju stranu nego kažem kako jeste - pričao je Zola.

- Matora i ona su svašta prošle, kako komentarišeš to što ti je dala srednji budžet? Da li je to ispravno? - pitao je Munja.

- U mojoj glavi to ne predstavlja ni ispravno, ni neispravno. Vodila se time da me poznaje šest godina, to je neki njen rezon razmišljanja. Mi nismo imali neke ozbiljne svađe. Zbog situacije bilo je očekivano da mi da mali, ali možda mi je dala srednji jer je nikad nisam uvredio i opsovao - govorio je Čolić.

- O kome si promenio mišljenje? Daj jednu osobu na bolje, a jednu na gore - dodao je Munja.

- Drugačije je kad uđeš ovde i upoznaš ljude. Nema ko me je oduševio i razočarao. Munja, nisam od tebe očekivao da ćeš bilo šta iza leđa da mi kažeš. U ponedeljak sam video da to nismo rešili, ali nema veze nije to ništa što nije legitimno. Ja to nisam očekivao zbog načina na koji si me dočekao - rekao je Zola.

- Ima li nekih simpatija sa strane ukućanki? - pitao je Munja.

- Nisam osetio, sa svima sam u korektnim odnosima. Ima finih sa kojima mi prija da se zezam, to sam ja. Tek sam ušao, treba mi vremena. Nisam ništa preterano osetio, niti sam ja osetio prema nekome, a ako se desi nemam problem da kažem i toj devojci napravim bajku od života - govorio je Zola.

- Ko ti je najviše fejk i da misliš da neće uspeti posle rijalitija? - pitao je Munja.

- Kad vidim situaciju ovde ne mogu da mislim da Gastoz i Anđela neće uspeti. Kad vidim ovde neke odnose, Ena i Peja, ja sad ne mogu da zamislim da su oni proveli toliko vremena u vezi i mislim da se oni neće ni čuti. Ne ponižavam ih, ali to je kao da se ja smuvam sa Lepim Mićom koliko je smešna priča. Koliko ste vi pričali o tome, a ne ide jedno uz drugo. Sofija mi je isfolirana, nije mi realno posle tri dana da pomisliš da imaš nešto sa ovim kretenom za kog se zna u kakvoj je situaciji. Ako je to iskreno, to se ne dešava nakon tri dana, ali videćemo. Često je u pušionici, kul mu je da se zezam sa njim i volim da provodim vreme sa ženama - pričao je on.

