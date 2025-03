Nerealno!

Luka Vujović je saznao od Slađe Poršeline da joj se Ena Čolić pohvaila da su ona i Luka bili intimni.

- Ena će morati da se zakune da ništa nije bilo - rekao je Luka,

- Ja sam ti rekao šta je Slađa reklA - dodao je Mića.,

- MA ne zanima me, nek se zakune da nije bilo ništa. - Meni smeta to za Enu ali na to me mog da utuičem - rekoa je Luka.

