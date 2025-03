Ovo se ne preskače!

Lepi Mića godinama iza nas ima isti ritual u rijalitiju, a to je da svako jutro pliva u bazenu i da odmah nakon toga odradi vežbe. On je rešio da to danas uradi samo vežbe i ne preskače svoju svakodnevnicu.

Ovo je Mićina taktika da mu dan bude uvek dobar, a da li će danas uspeti neko da ga iznervira iako je izbacio svu negativu iz sebe, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Panić