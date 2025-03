Razvezala jezik: Mimas dočekala svojih pet minuta da se osveti ovoj takmičarki Elite, njoj želi da vidi leđa! (VIDEO)

Raspalila paljbu!

Upravo su počele ''Nominacije Odabranih'', a Milena Šarac Mimas je dobila prva reč kako bi dala svoj glas nekome od cimetra iz Bele kuće.

- Ja želim da vidim Matei leđa jer je ona jedna odvratna osoba koja je mene optužila da sam imala svingeraj sa Nikolom. Kada sam rekla da ću je tužiti, ona je promenila ploču. To je osoba koja je bila intimna sa Ivanom Marinkovićem, šta dalje reći o njoj. Devojka koja se grabi za jedan Ajax. Ušla je u Kačavenda klan, ali one je samo iskorišćavaju kako bi izvukle informacije od nje - rekla je Mimas.

- Ja se još dvoumim. Ima jedna dama koja je u ovoj kući najveći provokator. Moram da napomenem i njega, ali mu neću dati glas jer on želi da ode da vidi procente, to je Uroš Stanić. Njega niko ne smatra gejom, on je ped*rčina u duši. Hteo sam i Kordu, ali neću da koristim sad ovu situaciju, zato ću navesti Kristinu Buđevac. Ona se koliko toliko smirila ove nedelje, ona je neko ko svima psuje majke. Smeta mi njen glas, ne mogu da je slušam. Ona je podjednako komentator kao i

Autor: N.Panić