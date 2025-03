Haos ne prestaje: Poršelina posle Gastoza ZARATILA sa Marinkovićem, žestoko u Odabranima (VIDEO)

Karambol!

Naredni je i poslednji u Odabranima nominovao Ivan Marinković.

- Problem kod Ivana Marinkovića je što je sujetan, jer se nije svađao i nije držao govor u lajvu - rekla je Poršelina.

- I da ponovim glupoj Slađi da je svađa jedno, kada se dvoje ili troje ljudi posvađaju, a ne da pričaš sama sa sobom...Nema ko ni da te štiti jer te nijedan nije priznao...Blam me je tvog blama i što moram da sedim sa tobom za ovim stolom - rekao je Ivan.

- Ne, ne, malo pre mi to nisi rekao - rekla je Poršelina.

- Poneka doskočica i neko ubacivanje simpatično mi je prihvatljivo, ali sa ovom bolesnom osobom je to nemoguće...Svađa je dve osobe ili tri, to je jedno, a ne da priča sama sa sobom. Ti možeš da vrištiš sat vremena, to nikoga ne zanima...Najviše mrzim u rijalitiju koji nisu samostalni igrači, ima vas puno, a ima ih tamo u Beloj kući. Ljudi koji se priklanjaju jedni drugima, pretili i ozbiljne stvari iznosili. Ja ću da nominujem osobu koja je opsovala majku i to radi svaki dan, žena koja preti svakom učesnicu, žena kojoj je svaka druga reč: "Je*aću vam svima mater" i osoba koja nema kredibilitet kada su komentarisanja u pitanju, žena koja nema ni d od dostojanstva, žena sa kojom ne možete da popričate ni o čemu drugom, osim o rijalitiju, a to je Milena Kačavenda - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić