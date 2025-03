Razvezala jezik!

Na samom početku emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Stefani Grujić o turbulencijama koje ima sa Jovanom Tomić Matorom, ali i njenim promenama raspoloženja.

- Počela sam da razmišljam o svemu, povređuju me postupci od Matore kad krene da mi se kezi u facu kad govorim o ozbiljnim stvarima. Ona opravdava sebe i svoje postupke, okreće na sprdnju. Juče sam joj dobacila za stolom, a ona je počela da se smeje. Kad se pričalo kako me je varala isto se smejala i bila je ponosna, meni to nije smešno - govorila je Stefani na samom početku razgovora.

- Na osnovu kojih Matorinih postupaka i izjava si došla do toga da je s tobom bila zbog priče? - pitao je Darko.

- Prvo što se posle tri dana od ulaska u rijaliti zaljubila u drugu devojku, a posle i govorila da je sa mnom bila iz sažaljenja. Ispalo je da je ona mene trpela samo zbog ovoga. Pričale smo da ćemo da se držimo zajedno, a na kraju se desilo sve suprotno. Dok sam bila napolju komentarisala je da ću je ubiti jer je uradila sve drugačije od onoga što je rekla. Jako mi je teško palo, a najteže mi je bilo kad su bile Dragana i ona pozvane u radio kod Munje i Terze i kad je Dragana rekla da hoće da pozdravi nekog iz porodice, a Matora je rekla da pozdrave i mene. To mi je najteže palo, a kad sam ušla ovde počela je da plače. Mislim da je samo dobar manipulator - dodala je ona.

- Da li smatraš da si Matoroj samo teret kog ona želi da se otarasi? - pitao je voditelj.

- Ona bi najviše volela da se ta priča odmah zaustavi, ali je nemoguće jer ja želim da pričam o tome. Ja ću do kraja da pričam o tome jer smatram da sam u odnosu bila čista, ispravna i da mi je uradila jako lošu stvar. Mogla je bar da ispadne čovek i sačeka mesec dana, a onda da uđe u koji god hoće odnos. Ona je probala i kod Ene i kod Aleksandre i kod Matee, pa se zaustavila kad joj je Dragana pružila pažnju i kako kaže dala ono što nisam ja - rekla je Grujićeva.

- Šta je to Dragana mogla da da pa je bilo veće od onoga što si ti davala? - pitao je Darko Tanasijević.

- Pričala je da sam joj najveća ljubav, da me ludi voli, kako je najposebnija veza. Stvarno jeste, ovakav slučaj retko da se dešava. Ne znam šta joj je Dragana pružila... Možda zna da kuva, a ja ne znam ni jaja da ispržim. Mislim da je Jovana samo jedan klasičan manipulator i to je to - rekla je Stefani.

- Prihvatila te je trudno Munjezovbog sina je želela da prihvati kao svog, htela je da te oženi. Kako sad to nije bila ljubav? - pitao je Darko.

- Rekla je da ne zna kako će prihvatiti da Munja viđa svoje dete, jer se tokom trudnoće vezivala za dete. Sad dolazimo do kraja gde ona ustaje i ograđuje se. Kad sam bila napolju govorila je da me je branila, a dok su me ljudi pljuvali ona je sedela i ćutala, jer je njoj to išlo u prilog. Pratila sam se 24 sata i mogu reći da je folirant i manipulator - odgorila je ona.

Autor: A. Nikolić