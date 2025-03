Šok!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a voditelj Darko Tanasijević imao je naredno pitanje za Stefani Grujić.

- Matora kaže da filuješ sada svaku priču, kao i da preuveličavaš - rekao je voditelj.

- Ne filujem ni jednu priču, sve što sam rekla je istina. Da li govorim iz povređenosti ili ne, to je moja stvar. Rekla mi je da ne treba da pričamo o inspektorima, a onda dođe pa ispriča Đedoviću. Pričala je jednoj osobi dok nije ušla ovde zbog čega smo raskinuli, pa nacrnila mene. Žao mi je samo što nisam išla da se vidim sa onim njenim drugom, zanima me šta bi on imao da mi ispriča - rekla je Strfani.

- Ispričaj mi detaljnije priču o otkupljivanju Sanje Stanković - rekao je Darko.

- Ona mi je rekla da je otkupila nju od nekog dečka, on je makro valjda. Onda se sa Erminom podsmevala o nekom isečku iz novina, tu je pisalo za Sanjinu prošlost - rekla je Stefani.

- Matora? - pitao je Darko.

- To nisu moje reči... Ona je pre mene bila u vezi sa ozbiljnim navijačem. Niko nikada nije spomenuo nikakav otkup ili bilo šta. To su gluposti, ona hoće sada mene da ocrni. Evo ovim putem se izvinjevam Sanji. Tako sam joj rekla za bivšu devojku, da smo se posvađale i ja sam rekla da sam se u svađi pljunula ispred mame, ona je rekla na kraju da sam je tukla - rekla je Matora.

Autor: K.K.