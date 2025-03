Haos!

U toku je emisija 'Pitanje novinara', a naredno pitanje voditelj Darko Tanasijević imao je za Lazara Čolića Zolu.

- Kako komentarišeš to što Munja za tebe kaže da si blam? - pitao je voditelj.

- Mislim da nije bilo potrebe za tim... Dočekao me je skroz drugačije. Stefani je iznela istinu, ne bih rekao da smo se 'opalili', nego vodili ljubav... Što se njega tiče, postupci su mu ljigavi. On ima animozitet prema meni, to je normalno zbog svega što se desilo. Mislio sam da smo rešili probleme pre rijalitija, da smo uspeli da spustimo loptu. To je bilo kod Comare i Terze na veridbi. Rekao mi je da ima mnogo poznanstva u Švajcarskoj, da šta god da mi treba da mu se obratim. Nismo bili bff, ali mislio sam da smo rešili problem - rekao je Zola.

- Rekao je da zarađuješ preko njegovog deteta, da si zato ušao u rijaliti - rekao je Darko.

- Rekao je da treba da se plašim Boga, ne znam zašto to. Pa ja sam u rijalitiju godinama... Njega treba da bude sramota što njegovo dete koje on nije ni upoznao čuva njegova nesuđena tašta. To mi je veći blam od svega - rekao je Zola.

- Ovo su gluposti... Pa nisam ja ni znao da je ona trudna. Sada, dete čuva majka od majke deteta i hvala Bogu ne fali mu ništa. Nisam ja rekao za njega da je blam, nego da je njega blam svega što je radio sa Miljanom. Nismo mi nikakvi prijatelji, mi smo drugari iz rijalitija. Što se tiče rijalitija, to sam rekao zbog one priče kada si spomenuo DNK. Razumem ja da on treba da opravda svoj ulazak ovde - rekao je Munjez.

- Meni Munja ni u bilo kakvoj situaciji ne može da kaže da sam ja blam... Ne može on da kaže e Zola je blam jer ima situaciju sa Miljanom. Rekao je to da bi mene potkačio i ponizio - rekao je Zola.

- I te kako je on imao blamova, nije to samo jedna situacija - rekao je Munjez.

- Eto da ti kaže m da si ti jedan ološ, jedan ljigavac čije dete hrani nesuđena tašta - rekao je Zola.

- Sada ispada da si ti rekla da si imala odnose sa Zolom samo da bi završila temu, da li Zola laže? - pitao je voditelj.

- Rekla sam da neću da produbljujem priču zbog deteta, samo zbog toga. Meni je Munja radio sve i svašta, a ja sam sa Zolom bila kada sam bila slobodna. Bilo je četiri puta - rekla je Stefani.

- Razlika između ovoga što on priča za dete, ja nisam ni znao da je Stefani trudna...On je odbijao Miljani poziv iz govorice, gde je ona htela tebi da kaže da je trudna - rekao je Munjez.

- Nemoj da lažeš, javio sam se. Ovo što Munjez radi u rijalitiju mi smo to radili u 'Zadruzi 3'. Nama je tada bio fazon da muvamo što više devojaka - rekao je Zola.

- Ti si godina ovde, a iste stvari radiš. Ne spremam se za rijaliti, dođem pravo iz kluba ovde... Ne dolazim preko tuđih priča i ne napraćujem to - rekao je Munjez.

- Kao Miljana Kulić si, samo pare spominješ. Skinite mi se sa novčanika, godinama se kačite na mene i moj novčanik - rekao je Zola.

Autor: K.K.