Surovo iskren! Karić priznao zbog čega ima užasno mišljenje o Stefani, dao sud o njenom odnosu sa Matorom: Nju krivim za sve, gora je od tebe (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Šaljem Stefani, ostavljam Munju i nikad nisam voleo naučnu fantastiku. Mislim da sam sve rekao svojim iznošenjem mišljenja. Ne mogu da joj zamerim neke stvari, ali neke stvari mi se ne sviđaju. Samo neki ljudi mogu ovde da se diče svojim lošim postupcima. Smatram da je 80% stvari rekla iskreno i da uživa u svim stvarima koje su radile tokom njene trudnoće. Užasno mi je što Munja nije saznao da će postati otac. Dosta je uticao njen ulazak i nastup na moje mišljenje o njoj, možda je to bio neki odbrambeni mehanizam. Taj tvoj nadobudan stav mislim da je bio pogrešan i da zbog toga imam drugačije mišljenje o tebi. Da si rekla Munji da će viđati svoje dete i da si se pokala i Matoroj da si neke stvari zamerila sve bi imalo drugačiju sliku. Isto je uticalo i psovanje Matorine mrtve majke na moje mišljenje o tebi. Isto tako je uticalo kad si rekla: "Pre ću da izlazim posle porođaja, nego da se vucaram po sahranama". Tražim opravdanje za tvoje reči, ali su mi užasne. Ni ja tebi, ni ti meni nismo dozvolili da se upoznamo... Više puta sam te komentarisao negativno i video da nemaš povratnu reakciju kad sam ja u pitanju, pa me možda razumeš kad komentarišem. Sama si mi rekla da ću sve da vidim kad budem izašao, pa će mi biti jasnije šta ti pričaš o sutacijama koje si pričala. Mislim da Matoroj i tebi ovo nije trablo, pre svega da ulazi sa tobom u odnos jer si trudna i mlada. Krivim je za sve kad si ti u pitanju, jer ona mi je gora od tebe. Ona nije imala obavezu da kupuje bila što, a to je bila njena dobra volja. Ono što si rekla za Munjinu majku isto je bilo katastrofa, treba da razmislite pre nego što kažete neke stvari. Neko da neće da vidi unuče, katastrofa, Munja isto.. Meni je to zvučalo odvratno - pričao je Stefan.

- Što se tiče Munje imamo korektan odnos, bio si tu za mene u svakom trenutku. Da li je to iskreno ili ne, najbolje znaš. Imali smo neke nesuglasice za crnim stolom, nejasni su mi bili neki postupci. Ja vidim da želiš da spustiš loptu sa Stefani i da ne želiš da se vucaraš po sudovima. Meni su jasni svi tvoji postupci prema Stefani, da joj ugađaš i da joj ništa ne fali. Koliko god da te prozivaju da si folirant, bolje tako nego da je pljuješ i vređaš. Mislim da bi mogao, ali si odlučio da ideš mirnim putem. Tvoje učešće mi se nije svidelo što se mešaš u druge veze, dobacuješ zauzetim devojkama, ali one ti to dopuštaju, smeju ti se i prihvataju piće. To mi se ništa ne sviđa. Moj i tvoj odnos je korektan i nadam se da će ostati do kraja - govorio je Karić.

- Da li razumeš što njegova majka insistira na DNK? - upitala je voditeljka Ivana Šopić.

- Razumem, mislim da moli Boga da nije njegovo i da bi više volela da je Munja dobio dete iz ljubavi i normalnih okolnosti, a ne u rijalitiju. Munju duže poznaje, sa Stefani nisam imao komunikaciju i nadam se da će to da se promeji. Munju ću da ostavim - rekao je Stefan.

Autor: A. Nikolić