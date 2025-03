Odnos Zole i Stefani izazvao sumnje: Takmičari misle da ona i dalje gaji emocije prema njemu, Munja menja boje! (VIDEO)

Žestoka noć!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Stefani mi je jako draga, imao sam sukob sa njom i Munjom prošle godine, a ovde godine smo u normalnim odnosima i ide ka tome da budemo drugari. Stefani je draga i iskrena, verujem joj u svaku reč. Žao mi je što je pretrpela neke stvari, nije joj lako bilo dok je bila sa ovom devojkom monstrumom. Ja ne opravdavam Stefani, ima putera na glavi, ali 15 godina je mlađa i bila je u drugom stanju. Drago mi je da iznosi istinu i ne boji se nikoga. Jako mi je morbidno da je nju neko terao da abortira i da je Matora kontaktirala neke doktore. Ona je majka, ušla je da se bori za dete i mora da kanališe bes. Ja pokušavam da nađem opravdanje, ona nije imala sjajan i bajan život. Uvek ću biti na njenoj strani i razumeću je. Njen odnos sa Munjom mi je čudan. Moje mišljenje je da je on tebe izmanipulisao. Nisi trebala da kriješ trudnoću, ali sa kim si bila, trovačem mozga, razumem te. Dozvoljavaš katastrofa stvari, da te on grli i ljubi, a znaš da on nije za duže staze i da ne može da bude veran. Treba da se distanciraš i sa njim da budeš u korektnim odnosima. Nisu čista posla sa Zolom, mislim da imaš neke emocije. Naravno da tebe ostavljam i nikad te neću poslati. Munju sam ja diskvalifikovao prošle sezone, oprostio sam mu jer je postao otac. Mislim da će biti dobar otac, ali loš partner. Imaš ovde loše izbor od Slađe Poršeline, Mrvice, flertovanje sa Draganom. Mislim da si labilan i da ne umeš da se posvetiš jednoj osobi. Pokazao si sujetu i komplekse. Spustio si loptu zbog prve teme. Prema meni si korektan, ali naravno da ostravljam Stefani - govorio je on.

Sledeći je nominovao Nenad Macanović Bebica.

- Odgovaraš Peji i Aneli, a zaobilaziš problem sa Zolom. Čudno mi je to što radiš, pričaš po ćoškovima, a zaobilaziš za stolom. Ovo sam ti rekao i prošle godine. Što se tiče situacije sa Stefani zbog našeg sukoba koji smo imali voleo bih da te okrivim za bilo šta, ali ne krivim te. Kako se sad ponašaš sa Stefani je pola rešenog problema, ostaje pola kad izađeš napolju. Ja verujem i znam koja je želja za detetom. Nadam se da ćeš da ostvariš dobru komunikaciju. Ne treba da ulazite u vezu samo zbog deteta jer mi ne deluje da ima emocija. To što si pričao za Teodoru da li nešto postoji ili ne postoji zbog toga se ne družimo i ne provodimo vreme. Ja sam rekao da ste jedini prijatelji Terza i ti. Najupečatljiviji ste mi Zola i ti, ja sam bio na toj veridbi, a Zola i ja nikad nismo kačili slike. Naravno da ću tebe da pošaljem, a da ostavim Stefani. Prošle sezone sam dosta proveo vremena sa Stefani i pričao. Verujem joj sve što priča za Matoru jer se ponavlja sve što je Anita pričala, samo sa više detalja. Rekle ste da je bilo lepih stvari, a nikad nismo čule da ste jedna drugu pohvalile nešto. Odnos tebe i Zole i Munje mi je čudan jer su tvoje reakcije prema Zoli čudne i drugačije se ponašaš otkako je on ušao. Mislim da te je pogodilo što je uvezao sebe u trudnoću - rekao je Bebica.

Sledeća je nominovala Teodora Delić.

- Što se tiče Munje prvo ću da zamerim izmišljotine i laži koje si pričao o meni, moja greška je što sam izašla sa tobom. Žao mi je što si tu noć iskoristio za izmišljotine i gluposti. Ti i ja dobro znamo da ničega nije bilo i to mi je bila katastrofa. Uvek sam govorila da si gotivan i dobar za druženje, ali posle svega što se izdešavalo logično da ćemo se udaljiti od tebe. On je meni potvrdio da je Stefani jedinu voleo, iako je i tad imao flertove, ali ti si taj lik. Krivo mi je što vas je splet okolnosti razdvojio. Stefani je veliki inadžija i mislim da joj je to religija. Znam da je sa Zolom 100% iz inata ušla u odnos i nakon toga je bila jako ljuta i povređena. Sve što se tiče Matore verujem Stefani, jer vidim koliko si srčana. Ne moram da budem pristrasna, ali po reakciji mogu da vidim šta je istina i ko se folira, a ko ne. Ostavila bih Stefani - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić