Aneli ne skida osmeh sa lica: Pročitala moćne reči svoje sestre Site, a zbog ove poruke je usledio pravi šok! (VIDEO)

Nije se nadala!

Aneli Ahmić sačekala je bogata trpeza u Dubiozi, ali i pregršt poklona koje je dobila od porodice i svoje podrške. Aneli nije krija oduševljenje zbog poruka koje je dobila od svojih najbližih. U Ermininoj čestitki je otkriveno zbog čega nije Stefani Grujić dobila ketering, a mnogi učesnici su ostali u šoku.

- Srećan Bajram Aneli, prošle godine sam te pljuvao, nisam te kao Janjuš muvao. Nisam te u ovoj sezoni zarad svojih interesa hvalio, sad iznose o tebi laži, ustani, pa istinom im po licu maži. Za svoje dete budi bajka, sutra nek ti dete kaže da si najbolja majka - glasila je čestitka od Osmana.

- Hvala Osmane puno, imate divnog sina - rekla je Aneli.

- Moja divno sestra, moram da ti kažem da ti čuvam Noru i da je ona predivna. Nemoj da padaš na priče da te se neko odrekao, svi su uz tebe. Ponosni su na tebe i mama i brat i ja. Nemoj da padaš na laži i da sumnjaš u mene, ti znaš kakva sam ja. Mi se branimo istinom, a oni se bave lažima. Nora se čuje sa ocem, odnosi su u redu, a ti ne padaj na provokacije i ne krivi odnose. Podržavam Luku i s njegovom mamom sam u svakodnevnom kontaktu. Oboje imate greške, ali on pravi veće. Ne može da bude dobar sa bivšom partnerkom u rijalitiju. Njegova mama se slaže sa mnom, a ti znaš da svaki sekund svega mi dobijemo. Bilja te mnogo voli i ona zna da si ti za Luku prava devojka. Ti moraš da izbaciš ružne reči, a on ne sme da sedi sa ljudima koji tebe vređaju. Morate da izbacite alkohol oboje jer ste tada užas. Aneli znaš da do tvoje granice podržavamo odnos, a za tog pacova koji je počeo iznositi laži, ne sekiraj se mi radimo pravi posao. Sa ovim si dobila još veću podršku. Moram da ti kažem da pozdraviš Božu, Karića, Luku, Jelenu, Ivana i tako dalje - glasila je Sitina čestitka.

- Draga Aneli, budi jaka i teraj po svom. Sve što radi jeftini ljude, radi sebi. Nema potrebe da se tripuješ, sve ide kako treba i ne brini za advokate jer svako radi svoj posao. Ti se drži svog stava i budi jaka. Što se tiče keteringa nije otkazan, već je prosleđen u Dom kod Jovaninog tate i svi su se oduševili. Svakonevno sam s njim u kontaktu i to je sve super - glasila je Erminina čestitka.

Autor: N.P.