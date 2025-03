Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik u Šiša- baru kod voditelja Darka Tanasijevića bila je Jovana Tomić Matora.

- Što se tiče nominacija, drago mi je što je i Stefani videla isto što i mi... Ljudi su bili neiskreni, tako da nije ona glupa kao što sam mislila. Svaka čast Marku Stefanoviću, Sanji... Marko Đedović priča 'drugarice moja nova', on misli da će mene to da zaboli. Kačevenda, Bebica isto to koriste kao oružije, ona ide ponižava se. Ona dodaje neke priče, stvari, ne znam zašto to radi. Što se tiče nominacija prave tu neku veštačku atmosferu - rekla je Matora.

- Što kriješ vezu sa Draganom ? - pitao je Darko.

- Nismo u vezi, ali javile su mi se emocije. Ja ih imam, što se tiče njenih ne znam... Ne ljubimo se, provodimo vreme zajedno

- Stefani je juče Draganu optužila da smrdi, a ona joj je odgovorila za promenu - rekao je Darko.

- Neka je, rekla sam joj samo da se ne ponižava. Juče kada je počela da priča, skočili su Uroš, Kačevenda, Jordanka... Ponosna sam što je skočila juče, neće sigurno da trpi dok je vređaju. Odbranila je i mene, to mi se svidelo... Oni su odmah rekli da je to manipulacija, to su gluposti što oni pričaju - rekla je Matora.

- Spominjala je Stefani i tvoju pokojnu majku - rekao je Darko.

- Toliko mi je odvratna, ljugava, što uzima moju pokojnu majku više u usta. Posle porođaja je došla pravo kod mene, vodila sam i nju po lekarima. Bila je sa mnom kada su javili da mi je mama imala moždani udar, moja majka se nije vukla po lekarima. Išla je jednom kod lekara, kada je imala upalu pluća. Srela me je drugarica kada sam išla po balone, za njihov izlazak iz bolnice. Tada je Stefani ostala kod mene, imale smo odnose. Toliko priča o mojoj prodici, ne znam zašto to radi, jel će joj biti lakše. Nikada nije ni posećivala te ljude, moja majka je u više navrata pokušala da priča sa njom na video poziv, ona nije htela - rekla je Matora.

- Jel si ti finansirala Ninu? - pitao je Darko.

- Ne, nisam. Stefani je kada je imala potrebu znala da kupi i da on naših para. Nije mi to bitno. Priča neke stvari da bi me isprovocirala, ali to se neće desiti. Nemam emocije kao prošle godine, ne osećam ništa - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš to što je Stefani ispričala Đedoviću do detalja, slike sa daće tvoje majke, kao i Ermininu sliku sa tvojim ocem ? - pitao je Darko.

- Vidim da im je veoma zanimljivo da pričaju o meni. Zamerila sam se Viti na toj slici, Erminina glava je spuštena. Pitala sam ga tada kakva je to spr*nja. Mislim da drugi ljudi koji su bili na slici nisu bili svesni da će Vita to da napiše. Da je ispalo ružno i degutanto, jeste... Što se tiče slike sa mojim ocem, ona mu je na toj slici donela sve što on voli, dođe poseti ga, ošiša ga. Stefani hoće da predstavi sada da ja nemam ni jednog prijatelj a - rekla je Matora.

- Rekla si da Stefani misli da će Marko Đedović napraviti od nje Anitu, a da je on lažni milioner - rekao je Darko.

- Trežio mi je novac, pa mi je poslao poruku da se snašao pred ulazak. Ermina mu je pozajmila pare to znam. Priča kao i Kačevenda da su neki rijaliti igrači. Blatio je prvo Anitu, pa onda naprosno promenio mišljenje, priznao da je lažno branio Aneli, sada je i o Stefani promenio mišljenje - rekla je Matora.

Autor: K.K.