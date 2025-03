SA MIMAS SPUŠTA LOPTU JER JE DRŽI U ŠACI: Anđela progovorila o odnosu sa Gastozom, osvrnula se na svađe s Matorom, pa se ostrvila na Sanju (VIDEO)

Ne štedi reči!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Munjeza, Stefani i Zole, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Đuričić.

- Danas je malo nervozan, probudio se takav, svi imamo takve dane...Više me ne nervira, ranije ja uđem u sukob pa uvrede mene i njega, a on se drži po strani, to me je nerviralo, ali sada više ne. Prihvatila sam da je on pametniji i mudriji od mene i drago mi je što je takav, ali s druge strane, mi smo često u tim nekim raspravicama jer ne mogu da prećutim - rekla je Anđela.

- Matora ti je zamerila to što si joj pominjala oca, ali je takođe rekla: "mogu i ja da pričam o tvojoj tragediji", je l' ti je zasmetalo to - pitao je Darko.

- Neka priča slobodno, nemam problem sa tim. To što se meni dogodilo bilo je mnogo pre medija i rijalitija. Nisam došla ovde sa bivšom partnerkom i pričala šta sam u tim trenucima radila sa njom kada se ta situacija desila. Ne samo intiman odnos, nego tuče, psovke i tako dalje, jedan od najbolesnijih odnosa za koji sam ja čula - rekla je Anđela, a onda je progovorila o sukobu sa Markom i Sanjom:

- Iskreno, nevezano za mene je počeo da se raspravlja sa Sanjom i Markom, nemamo lepo mišljenje o njima, ali ni oni o nama. Sve njihove svađe ovde je Sanja započela, sve je ona na kvarno započela, zavuče, pa očekuje da neće niko da reaguje. Sanja krene da se raspravlja, neko uzvrati i onda Marko uskače. Sanja je radila isti taj posao, ali nije bila animir dama, radila je u Švajcarskoj, ali nije to. Sofija tvrdi da je poznaje, pa je Sanja izvoza, pa onda ona kaže da je ne poznaje, a onda ti ide priča da su živele zajedno. Meni ništa tu nije jasno! Za jedan posao se četiri devojke izjašnjavaju drugačije. Jedina osoba u kući s kojom Sanja spušta loptu je Mimas - rekla je Anđela.

- Ona kaže da neće da vređa Mimu zbog Gruje - rekao je Darko.

- Pričala je da je Gruja bio mrtav pijan i ostao kod bazena, ma jao...U suštini, tri, četiri ili pet devojaka se za isti posao izjašnjavaju da su radile totalno različito - rekla je Anđela.

- Danas ste ti i Gastoz dali Aneli poklončić, kakva je situacija sa Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam mislila da žene ako posle toga hoće...To je za mene ljudskost, mi ćemo se možda posvađati za pola sata, ali eto - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić