LJIGAV MI JE, MISLIM SVE KAO ŠTO SAM REKAO I JOŠ GORE: Zola nikad žešće udario na Munjeza, pa otkrio u kakvom je odnosu sa Stefani (VIDEO)

Nastaće haos posle ovoga?!

Naredni Darkov sagovornik u Šiša baru bio je Lazar Čolić Zola.

- Nisam još na 100 odsto...Ja sam sinoć rekao konkretno i direktno šta mislim o njemu, smatram da je ljiga od čoveka, neko je ko radi 95 odsto stvari zbog rijalitija i glupih fora, meni je to nešto što mi je neizbežno za prokomentarisati. Šta god da mi odgovori, nema smisla nikakvog. Kod Milice i kod Terze kada je bila ona fešta, prišao mi je čovek, slikao se sa mnom, on objavio i tagovao me, posle mi pisao na instagramu, da bih ja posle čuo od Stefani na koji način je on to rekao. Prirodno je da ne može da me gotivi - rekao je Zola.

- Zbog čega nije bio dosledan u tom stavu od samog početka - pitao je Darko.

- Znate me svi šest ili sedam godina, nisam neko ko vređa prvi i nisam neko ko pominje porodicu, ali sinoć na nominacijama sam rekao stvarno šta mislim, još gore mislim, to samo fuk*re rade, to mi je nekako hinjski. Neću da se pravim da sam ti prijatelj i desna ruka, ne moramo se ignorisati, ali distanca - rekao je Zola.

- Da li se on od tvog ulaska uplašio od svoje pozicije kod Stefani - pitao je Darko.

- On je pomislio da ćemo Stefani i ja završiti zajedno, pa će on da zategne...Mislim da ga puca muški kompleks i sujeta, jasno je šta se desilo između mene i Stefani. Slao mi srca, pa poljubac, pa kao: "brate", ne bih pomislio da bi me u negativnom kontekstu ogovarao. Provalio sam da je hteo da mi zabode nož u leđa. Da mi nije Stefani rekla, verovatno bi on do kraja rijalitija glumio sa mnom, ili bar dok ne provalim - rekao je Zola.

- Zamerio si Stefani što je promenila ploču, pa te je i uvredila - rekao je Darko.

- Jako mi je jadno bilo što je pokušala da ispadne da sam ja to izmislio, niko nije znao da smo mi imali se*s, ali shodno tim situacijama šta se desilo i kada sam sve to video, rekao sam: "Šta ja treba da ćutim da se nije desilo, pa i da potvrdim sve što ona priča", ako se za mene nešto zna, zna se da nemam problem s nekim stvarima - rekao je Zola.

Autor: Nikola Žugić