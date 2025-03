Gigant rijalitija: Terza daje sve od sebe da upali Kordu na sto posto, on ponosan jer je procentima prešišao Ivana! (VIDEO)

Smeh do suza!

U toku je ''Podela budžeta'' Stefana Korde, a on je naredni budžet dao Stefanu Kariću koji se iznenadio zbog ovoga što je dobio.

- Veliki budžet i Stefanu Kariću jer je on tu uvek za mene. Ja stvarno moram da mu se zahvalim na svemu, on je bio tu za mene kad god je to bilo potrebno. Mislim da si dobar dečko - rekao je Korda.

- Hvala, baš nisam očekivao - rekao je Karić.

- Poslednji veliki budžet dajem Terzi, on je moj dobar drugar. Želim da kažeš svojoj bivšoj verenici da ćeš se promeniti, a ne da provodiš vreme sa ovim štrokama. Želim da budeš ono što jesi i da se držiš svog stava - rekao je Korda.

- Rekao nam je Janjuš da si veliki gigant, drago mi je što ti se Drvo uvek javilo - rekao je Terza.

- Čak sam i Ivana Marinkovića prešišao sa procentima. Moram da kažem da ću srednji budžet dati sebi jer sam sebi na prvom mestu - rekao je Korda.

Autor: N.P.