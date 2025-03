Ermina Pašović juče je na adresu Bele kuće za proslavu Bajrama poslala tortu na kojoj se nalazi slika Aneli Ahmić i Asmina Durdžića koji su zagrljeni i srećni.

Aneli je ovo bila još jedna potvrda da je njena porodica u odličnim odnosima sa Asminom kojeg je više puta danas pozdravila, kao i da ima njegovu podršku u svom učešću. Međuitim, ovaj Erminin potez razbesneo je Asmina koji se odmah tada oglasio za naš portal.

- Ljut sam što je Ermina stavila moju sliku na tortu bez moje dozvole. Moja slika nema šta tamo da traži jer ne želim da budem deo njihovog cirkusa, niti želim da iko pomisli da sam ja bilo čija podrška. One su ovim potezom htele da se inate Đedoviću i da ispadne kako je on sve slagao vezano za mene i Aneli. Ja sam poklonom koji sam mu poslao hteo da dam do znanja da je sve u pravu i da ništa nije slagao - poručio je Asmin za Pink.rs ranije, a sad je na tu njegovu reakciju odgovorila Ermina.

- Iskreno nemam ništa, Asmin ima pravo da radi šta hoće… Mene on ne remeti, niti mi je fokus! Svako govori o sebi svojim postupcima… Ja za godinu i po sam uvek bila uz njega... Izmirila ga sa Sitom... I poradila na tom da ima komunikaciju sa Norom! Ja što sam naumila, ja sam odradila za sve ostalo on je zaslužan… Meni je pripomogao sa tim jer je Đedović pokazao svojim reakcijama ko je i šta je. Moja namera je bila Đedoviću da stavim do znanja… Tako da sam ja opuštena po tom pitanju - poručila je Ermina za Pink.rs.

Autor: N. P.