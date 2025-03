KAKAV ŠOK: Stefani otkrila da je Matora htela da plati Betmenu da ima SE*S sa Grujićevom, Tomićeva pozelenela (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević započeo je "Pretres nedelje", te je tako dao reč Stefani Grujić.

- Hajde prvo da otkriješ kako je sve to trudnu nameštala njenom prijatelju da ima se*s sa tobom - rekao je Milan.

- To je priča sa Perućca. Kada je nastao problem, zvala sam njenog druga Nikolu, rekla je kako će da da 10.000 dinara da ima odnose sa mnom. Kada smo se svađale i kada si našla poruke da sam zvala Nikolu jer niste hteli da me vozite...Mi smo htele da idemo sa Perućca jer su ona i Cile bili mnogo pijani, to je kada je Cile krenuo na mene. Rekla sam Nikoli da neće da me vodi i da mi da pare za taksi - rekla je Stefani.

- Ona je tebe ponudila tom Betmenu - pitao je Milan.

- U svađi je to rekla, posle su pisali poruke, pa su se čuli i izvinila mu se - rekla je Stefani.

- Rekla je da je besna zvala Betmena u svađi, da je bila trudna, da su se ona i Cile raspravljali, on nasrtao na nju...Jelena zna za tu priču. Matora je videla te poruke, pozvala Betmena ili mu poslala poruku, to je sada jako bitno, i rekla mu: "Dođi da je je*eš, daću ti 10.000 dinara" - rekao je Đedović.

- Meni je rekla da će da mu da pare da me je*e, a sa svog profila mu je pisala da može da dođe da me je*e - rekla je Stefani.

- Jesam joj rekla u svađi to, zato što je ta drugarica pu*ila ku*ac detetu 10.000 dinara u klubu, pošto sam ja to platila, pa sam to rekla...Cile nije bio nasilan - rekla je Matora.

- Da li mi se nije Cile izvinjavao i govorio da ima prebačaje kada pije belo vino i da mu se to desilo dva puta u životu - pitala je Stefani.

- Cile nije bio nasilan...Da, izljubomorisala sam u tom trenutku jer mu se žalila - rekla je Matora.

Autor: Nikola Žugić