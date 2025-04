Ogavna mi je cela priča: Sofija Una zgrožena likom i delom Stefani Grujić, sigurna da bi Munjez bio podobniji kao roditelj! (VIDEO)

Bivša rijaliti učesnica Sofija Una dala je svoj sud o odnosu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

U emisiju 'Pitam za druga' na Red tekeviziji, uključila se bivša rijaliti učesnica Sofija Una Manić, ona je tom prilikom dala svoj sud o odnosu Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Zgrožena sam pričom o Matoroj i Stefani... Prvo ne znam, ne mogu da shvatim da se neko porodi i ostavi dete, ogavna mi je cela ta priča. Gledam i izjave njene majke, ona o tome priča kao da je sve to normalno, ko čuva to dete?! Zgrožena sam, ne znam ovo mi je nešto najgore što sam videla. Da sam socijalna služba, ja bih dete njoj uzela. To dete je jedna mrva, kojoj sada treba majka, zagrljaj - rekla je Sofija.

- Šta misliš o tome što su Matora i Stefani krile trudnoću od Munje? - pitala je voditeljka.

- On dečko nije znao, možda bi i provodio vreme sa njom, otišao na neki pregled sa njom. Zato osuđujem Stefani, očigledno da je imala podršku majke, Bog da nas sačuva. Matora je osoba koja nije sposobna da bude nečiji staratelj - rekla je Sofija.

- Šta misliš da li će se pomiriti sa Munjom? - pitao je voditelj.

- Moguće, opasna je ona. Svašta može da se desi, može da igra na kartu da je majka njegovog deteta. Mada ja ne bih volela da se petlja on tu, treba da beži od nje. Bilo bi dobro da može da dobije potpuno starateljstvo. Videli smo i njegove roditelje, mislim da tom detetu ništa ne bi falilo. Stefani se jednim delom već odrekla tog deteta - rekla je Sofija.

Autor: K.K.